Belgique La Flandre en est à la moitié de bulletins dépouillés. Découvrez les résultats.





Au fédéral, la Suédoise est en perte

Selon les premiers résultats de l'élection législative de dimanche au nord du pays, qui restent partiels, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième plus gros parti à la Chambre. La formation d'extrême droite, qui avait subi un gros coup lors des dernières élections il y a cinq ans et qui ne disposait que de trois sièges, réaliserait ainsi un bond en avant important. Les partis flamands de la coalition sortante, la Suédoise, accusent, eux, une perte. La N-VA reste de loin le plus gros parti de Flandre mais doit céder 5 pp. Le Vlaams Belang totaliserait environ 18% des voix. Le CD&V et l'Open VLD perdent entre 4 et 5 pp. Groen enregistre une légère progression et dépasserait les 10%. La vague verte annoncée ne se confirme toutefois pas pour l'instant. Le SP.A reste au-dessus des 10%. L'extrême gauche du PVDA obtiendrait ses premiers députés à la Chambre.

A la région, la reconduction de la coalition actuelle ne semble pas évidente

Avec plus d'un tiers des votes comptabilisés, il semble clair que la composition du Parlement flamand va bien changer. Les partis du gouvernement sortant - N-VA, Open Vld, CD&V - perdent nettement du terrain tandis que le grand gagnant de la journée est le Vlaams Belang. Le parti d'extrême droite atteint les 18,2% des voix et devient le deuxième plus gros parti, derrière la N-VA. Selon les prévisions de la VRT, l'extrême gauche du PVDA obtiendrait également plusieurs sièges, une première. Avec 27,8% des voix, la N-VA resterait le plus gros parti du Parlement flamand. Le parti accuserait toutefois une chute de 4,1 points de pourcentage (pp) par rapport à 2014, ce qui représente une perte de 8 sièges environ.

Les partenaires de la coalition gouvernementale, le CD&V et l'Open Vld, perdent aussi du terrain. Les chrétiens-démocrates flamands, qui étaient encore le deuxième plus gros parti en 2014, chutent de 6 pp, à 14,2% des voix. Les libéraux flamands eux passent de 14,1% à 11,6%.

Le grand gagnant n'est autre que l'extrême droite. Le Vlaams Belang passe de 5,9 à 18,2% des suffrages et devient dès lors le deuxième parti de Flandre. Au Parlement flamand, le parti obtiendrait ainsi 23 sièges, au lieu de 6 actuellement, selon les estimations de la VRT.

A gauche de l'échiquier politique, l'image est partagée. Groen améliore légèrement son score, de 8,7% à 10,7%. Le sp.a perd lui du terrain, avec 9,8% (contre 14%). Pour la première fois, le PVDA glanerait des sièges au Parlement flamand. Il obtiendrait 5,9% des voix. Les estimations de la VRT tablent sur quatre sièges flamands pour l'extrême gauche.

Selon les premières projections des sièges au Parlement flamand, la N-VA aurait 35 sièges (-8), le Vlaams Belang 23 (+17), le CD&V 18 (-9), l'Open VLD 16 (-3), Groen 14 (+4), le SP.A 13 (-5) et, enfin, le PVDA aurait 5 sièges.





FEDERAL

Dans la circonscription d'Anvers, sur base des trois quarts des bureaux dépouillés, la N-VA resterait le premier parti avec 31,7%. Elle enregistre toutefois une perte de 7,7 pp par rapport à 2014. Vient ensuite le Vlaams Belang (19,1%). Il enregistre, lui, un bond de 12,1 pp. En troisième, on retrouve le CD&V avec 11,1%. Groen atteint 10,7%. L'Open VLD resterait plus ou moins stable avec 9,3 des voix. Le SP.A est à 8%. Et, enfin, le PVDA réalise une percée avec 7,6% des voix (+3,1 pp).





REGION

Dans la circonscription d'Anvers, sur base des trois quarts des bureaux dépouillés, c'est également la N-VA qui arrive en tête avec 32,2%. Suivi par le Vlaams Belang à 18,6%. Le CD&V arrive troisième avec 11,4%. Groen est quatrième avec 11,1%. L'Open VLD est à 10%. Le SP.A est à 7,8%. Le PVDA est à 6,6%.





FEDERAL

Dans la circonscription de Flandre occidentale, le CD&V d'Hendrik Bogaert perd beaucoup de plumes. Il n'est que quatrième derrière, dans l'ordre, la N-VA (20,3%), le Vlaams Belang (20%) et le SP.A (16%). L'Open VLD (14,6%) est au coude-à-coude avec le CD&V (15%).





REGION

En Flandre occidentale, où le CD&V a construit sa campagne autour de la figure d'Hilde Crevits, les chrétiens-démocrates perdent, pour les élections régionales, 6,5 pp par rapport à 2014. Il reste toutefois le deuxième parti, aux côtés de la N-VA. Ils ont tous les deux 18,8%. Le premier parti est le Vlaams Belang à 20,2%. Le SP.A a 14,2%, l'Open VLD 13,3%, Groen 8,6% et le PVDA 4,3%. Pour l'instant, un tiers des bureaux ont été dépouillés.





FEDERAL

Dans la circonscription du Limbourg, sur base de la moitié des bureaux dépouillés, la N-VA est première avec 23,3%. Comme partout, le Vlaams Belang est deuxième avec 19,8%. Le CD&V est troisième avec 17,8%. Vient ensuite le SP.A avec 13,4%, l'Open VLD 12,2%, Groen 7,1% et le PVDA 5,7%.





REGION

Dans le Limbourg, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième parti, selon le dépouillement de la moitié des bureaux de vote. La N-VA resterait première, avec 22,9% des bulletins (32,1% en 2014). Le parti d'extrême droite fait lui un bond à 20,2%, contre 5,9% lors des dernières élections. Le CD&V reste troisième mais chute, passant de 23,2% à 18%. Suivent le SP.A (13,3%), l'Open VLD (12%), Groen (7,1%) et le PVDA (5,8%).





FEDERAL

Dans la circonscription du Brabant flamand, la N-VA est en tête avec 27,5%. En deuxième position, on retrouve le CD&V avec 14%. L'Open VLD est troisième avec 13,7%. Groen a 13,4% et le Vlaams Belang est cinquième (et c'est une exception par rapport aux autres circonscriptions) avec 12,2%. Il fait toutefois mieux que le SP.A qui a 11,5%. Le PVDA a 5,7%.

Maggie De Block, tête de liste Open Vld à la chambre dans le Brabant flamand, a perdu 14% dans le canton d'Asse, auquel appartient sa commune de Merchtem. Le parti libéral flamand a y accumulé 16,75% des voix. La N-VA a subi une très légère perte mais est le plus grand parti avec 29%. Le grand gagnant est le Vlaams Belang, avec la tête de liste Dries Van Langenhove, de la commune voisine d'Opwijk, située dans le même canton électoral. La formation d'extrême droite a totalisé 15,2% des voix. Le CD&V a perdu 1,8% dans le canton d'Asse et s'établit à 13,5%. Le sp.a recule de 1,3% (7,4%). Groen gagne 2,9% (9,5%).





REGION

Dans le Brabant flamand, sur base de 30% des bureaux dépouillés, il apparaît que la N-VA est le premier parti avec 25,9%, suivi de Groen (15,49%) qui enregistre le gain le plus important. L'Open VLD arrive troisième avec 14,2%, suivi par le CD&V (13,5%), le Vlaams Belang (11,68%) et le PVDA (5,44%).





FEDERAL

En Flandre orientale, la moitié des bureaux sont dépouillés. La N-VA est en tête avec 21,6%. Le Vlaams Belang est deuxième avec 19,8%. Suivent l'Open VLD (17,8%), le CD&V (12,3%), Groen (10,9%), le SP.A (10,3%) et le PVDA (5,7%).





REGION

En Flandre orientale, avec la moitié des bureaux dépouillés, la N-VA est le premier parti avec 22,1%. En deuxième position, on retrouve là encore le Vlaams Belang avec 20,1%. En troisième, c'est l'Open VLD avec 15,7%. Suivent le CD&V avec 13%, Groen à 11%, le SP.A avec 10,7% et le PVDA à 6%.