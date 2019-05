Belgique Les premiers résultats partiels de cette journée électorale sont tombés !





Au fédéral, la Suédoise est en perte

Selon les premiers résultats de l'élection législative de dimanche au nord du pays, qui restent partiels, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième plus gros parti à la Chambre. La formation d'extrême droite, qui avait subi un gros coup lors des dernières élections il y a cinq ans et qui ne disposait que de trois sièges, réaliserait ainsi un bond en avant important. Les partis flamands de la coalition sortante, la Suédoise, accusent, eux, une perte. La N-VA reste de loin le plus gros parti de Flandre mais doit céder 5 pp. Le Vlaams Belang totaliserait environ 18% des voix. Le CD&V et l'Open VLD perdent entre 4 et 5 pp. Groen enregistre une légère progression et dépasserait les 10%. La vague verte annoncée ne se confirme toutefois pas pour l'instant. Le SP.A reste au-dessus des 10%. L'extrême gauche du PVDA obtiendrait ses premiers députés à la Chambre.

A la région, la reconduction de la coalition actuelle ne semble pas évidente

Chaque parti membre de la majorité a en effet perdu des voix et des pourcentages. La N-VA est la plus grande perdante, avec une baisse entre 8 et 10 points de pourcentage. Dans certains résultats partiels, la perte est encore plus élevée, avec par exemple jusqu'à -11,8% à Ostende. La N-VA avoisinerait les 26% pour l'élection régionale au nord du pays.

Le président des nationalistes flamands Bart De Wever avait souligné ces dernières semaines que la barre était, à ses yeux, fixée à 30%. Si la N-VA passe en-dessous de ce seuil, le risque est grand, d'après lui, que les autres partis forment une coalition flamande contre la N-VA et entament aussi des négociations au niveau fédéral. La perte est conséquente aussi pour le CD&V. Le parti reculerait de 4 points de pourcentage, pour s'établir autour des 17%. Pour son partenaire de coalition Open VLD, le recul est relativement parlant le plus limité. La formation libérale disposerait encore de 10% des voix. Les bénéfices vont presque entièrement au Vlaams Belang. Le parti d'extrême-droite et la N-VA n'ayant pas de majorité pour le moment, le risque est toutefois assez faible que le cordon sanitaire soit rompu.

Selon les premières projections des sièges au Parlement flamand, la N-VA aurait 36 sièges (-7), le Vlaams Belang 22 (+16), le CD&V 18 (-9), l'Open VLD 17 (-2), Groen 15 (+5), le SP.A 11 (-7) et, enfin, le PVDA resterait à 5 sièges.









FEDERAL

La N-VA accuse une forte baisse dans le canton d'Anvers, chutant sous les 30% (-4 points de pourcentage), selon les premiers résultats officiels. La plus grosse perte est enregistrée par le SP.A qui doit céder 7,35 pp, avec 9,11%. Le CD&V baisse de 3,14 pp et dépasse à peine le seuil électoral. Groen glane, lui, 3 pp et atteint 16,85%. Le PVDA gagne de son côté 3,68 pp, avec 12,53% des bulletins. L'Open VLDenregistre un léger progrès, à 9,55%.

Dans la circonscription d'Anvers, le grand gagnant semble être le Vlaams Belang, qui se situerait à la deuxième place avec 18,3% des voix. La N-VA resterait première, avec toutefois une perte de 6,6 pp. Groen, emmené par Kristof Calvo, gagnerait seulement 0,67 pp et atteindrait 10,5%. L'Open VLD resterait stable avec un peu plus de 10% des voix. Le CD&V perdrait plus de 5 pp (11%) et le spa 4 pp (7,5%). Le PVDA réaliserait une percée avec 7,1% des voix (+2,6 pp).





REGION

Dans le canton d'Anvers, la N-VA est première avec 29,4%. Groen est deuxième avec 17,2%. Le Vlaams Belang est à 13,7%. Le PVDA est à 11,8%. Le SP.A est à 9,7%. L'Open VLD est à 8,9%. Le CD&V est à 5,7%.

Dans la circonscription d'Anvers, sur base de la moitié des bureaux dépouillés, c'est également la N-VA qui arrive en tête avec 32,3%. Suivi par le Vlaams Belang à 18,3%. Le CD&V arrive troisième avec 11,5%. Groen est quatrième avec 11,1%. L'Open VLD est à 10,1%. Le SP.A est à 7,7%. Le PVDA est à 6,6%.





FEDERAL

Le CD&V d'Hendrik Bogaert perd beaucoup de plumes. Il n'est que quatrième derrière, dans l'ordre, la N-VA (20,9%), le Vlaams Belang (20,2%) et le SP.A (15,45%). L'Open VLD (14%) est au coude-à-coude avec le CD&V.

A Dixmude, en Flandre occidentale, c'est le Vlaams Belang qui est le parti le plus important au niveau fédéral, après 12% des bureaux dépouillés : Vlaams Belang 29,5% (+25,2), N-VA 21,3% (-8,5), CD&V 15,3% (-7,1), SP.A.10,5% (-7,5), Open VLD 9,2% (-3,9), Groen 9,4 % (+4,2 %) et PVDA 4,1%(+2,6 %).

A Kuurne, le Vlaams Belang s'annonce comme le plus gros parti, selon des résultats partiels obtenus par VTM. Le parti d'extrême droite grimpe à 25,9% des voix (+21,4 pp). La N-VA perd 9,3 pp (20%), le CD&V 5,3 (18%), le SP.A 2,1 (12,3%) et l'Open VLD 9,1 (5,7%). Groen est en hausse avec 13,1% des voix (+4,8) ainsi que le PVDA (4,9%, +2,5).

A Wervik, toujours en Flandre occidentale, le SP.A reste le parti le plus important avec 28,5% des voix. Le Vlaams Belang gagne à nouveau en importance, devenant le deuxième parti avec 19,3% des voix. Le CD&V (16,1%), la N-VA (12,4%), l'Open VLD (11,6%) et Groen (4%) sont annoncés en perte. Le PVDA réaliserait une percée qui lui permettrait d'atteindre le seuil électoral.

A Ostende, où s'opposaient Bart Tommelein (Open VLD), John Crombez (SP.A), Wouter De Vriendt (Groen) et Jean-Marie Dedecker, le Vlaams Belang devient le plus gros parti avec 21,8%. La N-VA suit juste derrière avec 19,35% (-7,6 pp). Les résultats de 10 sur 90 bureaux de vote ont été publiés.

REGION

En Flandre occidentale, où le CD&V a construit sa campagne autour de la figure d'Hilde Crevits, les chrétiens-démocrates perdent, pour les élections régionales, 8,4 pp par rapport à 2014. Le parti chute à 16,9% des voix, selon les premiers résultats officiels (10% des bureaux dépouillés). Le Vlaams Belang est là aussi annoncé gagnant avec 15,4 pp gagnés et 20,5% des voix. L'autre gagnant est le PVDA, avec un gain de 2,8 pp. Toutefois, si son score de 4,4% se confirme, il ne suffira pas pour atteindre le seuil électoral (fixé à 5%). Groen gagne 1,5 pp avec 8,7%. La N-VA perd 9,8 pp avec 19,9% et le CD&V baisse de 8,4 pp (16,9%). L'Open VLD reste à 13,3%.





FEDERAL

A Saint-Trond : le Vlaams Belang y gagne, selon des résultats partiels pour le scrutin fédéral, 20,5 points de pourcentage. La N-VA, elle, chute de 14,5 points. Le parti le plus important dans la ville de Limbourg est le SP.A avec 31% (+9). Le Vlaams Belang est donc deuxième avec 25,3%, suivi par l'Open VLD avec 14,7% des suffrages. La N-VA n'y est actuellement que quatrième avec 14,6%. Le CD&V, à Saint-Trond toujours, a également enregistré une perte substantielle pour le moment et a chuté de 11,8 points à 9,2%. Groen vient d'atteindre le seuil électoral.

A Tongres, la N-VA subit une perte substantielle, avec 11,9% (-12,4 pp), selon les premiers résultats annoncés par la VRT sur base d'un seul des trente bureaux de vote de l'arrondissement. L'Open VLD récolte 33,9% des voix (+14,2 pp) et le SP.A suit avec 18,5%. Le Vlaams Belang se stabilise avec 6,8% des bulletins. Le PVDA ainsi que Groen n'atteignent pas le seuil électoral, à en croire ces résultats très partiels.

A Hasselt, sur base d'un dixième des bureaux dépouillés, il revient que la N-VA reste le premier parti avec 26,7% (-8 pp). Le Vlaams Belang est à 15,8% (+ 10 pp). Le CD&V est le troisième parti en tournant aux alentours des 15% (-4 pp). L'Open VLD est le quatrième parti avec 13,4 (+1,4 pp). Arrive ensuite Groen avec 10% (+ 1,7 pp) et le PVDA à 6,65% (+4 pp).

REGION

Dans le Limbourg, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième parti, selon des résultats toujours partiels (144 bureaux sur 636 dépouillés). La N-VA resterait première, avec 24,1% des bulletins (32,1% en 2014). Le parti d'extrême droite fait lui un bond à 19,6%, contre 5,9% lors des dernières élections. Le CD&V reste troisième mais chute, passant de 23,2% à 18,4%. Suivent le SP.A (13%), l'Open VLD (10,4%), Groen (7,3%) et le PVDA (6,2%).





FEDERAL

Les premiers résultats en Brabant flamand donnent également une forte hausse pour le Vlaams Belang. Le parti extrémiste atteint 20,3% des voix (+ 14,5 pp), selon un premier résultat à Tirlemont diffusé par VTM. C'est l'Open VLD qui en fait principalement les frais, le parti libéral ne récoltant que 7% des bulletins de vote (-15,7 pp). La N-VA baisse de 2,7 pp mais garde un score relativement élevé avec 23,4%. Le CD&V atteint 13,2% (-1 pp), Groen 11,6% et le PVDA 5,2%.

A Louvain, les premiers résultats donnent un gain de 4 pp au Vlaams Belang mais aussi à Groen. La N-VA se stabiliserait avec 25% des voix. L'Open VLD céderait plus de 5 pp tandis que le CD&V baisserait de 2,5 pp. Le SP.A perdrait 2 pp tandis que le PVDA atteindrait le seuil électoral, avec 6% des votes.

A Vilvorde, la N-VA reste le plus gros parti avec 22%. Le SP.A du bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte est le deuxième parti avec 18,49%. L'Open VLD qui était jusque-là le deuxième parti perd 9,78 pp. Le Vlaams Belang est aujourd'hui aussi fort que l'Open VLD et tourne aux alentours des 12%. Le CD&V obtient 10%, le PVDA 6,7% et, enfin, Groen 2,94%.





REGION

Dans le Brabant flamand, sur base de 30% des bureaux dépouillés, il apparaît que la N-VA est le premier parti avec 25,9%, suivi de Groen (15,49%) qui enregistre le gain le plus important. L'Open VLD arrive troisième avec 14,2%, suivi par le CD&V (13,5%), le Vlaams Belang (11,68%) et le PVDA (5,44%).





FEDERAL

En Flandre orientale, à Sint-Niklaas, la N-VA enregistre une grosse perte de 12pp pour arriver à 22%. Le Vlaams Belang est, là encore, le deuxième parti avec 14,5%.

A Termonde, le Vlaams Belang enregistre la plus grande remontée avec 23,7% (+ 16,4 pp). La N-VA arrive toutefois juste devant avec 24,4%.





REGION

En Flandre orientale, avec 10 bureaux dépouillés seulement sur 820, la N-VA et le Vlaams Belang semblent au coude à coude. Le parti nationaliste récolterait 23,4% des voix et l'extrême droite 23,1%. Suivent Groen (12,3%), le SP.A (11,9%), le CD&V (11,5%), l'Open VLD (8,7%) et le PVDA (7,6%).