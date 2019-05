Que ce soit le CD&V, l’Open VLD ou le sp.a, tous les partis traditionnels chutent au nord du pays. Face à la percée du Vlaams Belang, l’Open VLD et le CD&V ont très rapidement annoncé dimanche soir qu’ils n’allaient pas rompre le cordon sanitaire.

Pour former un gouvernement flamand, il faudra donc (en principe) compter sans l’extrême droite. Ce qui augmente le poids de la N-VA qui aura la main dans les futures négociations. Et même si son président Bart De Wever a déclaré dimanche soir qu’il n’excluait pas de gouverner avec le Vlaams Belang, sans l’accord des autres, les deux partis ne savent former une majorité. Du moins de ce qui ressort des résultats connus ce dimanche soir.

