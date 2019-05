187 826 voix. C’est le score électoral réalisé par Jan Jambon dans sa circonscription d’Anvers, pour la Chambre. Le passage au ministère de l’Intérieur lui a visiblement été profitable. Il n’avait obtenu que 29 616 voix en 2014. Cinq ans plus tard, le candidat déclaré au poste de Premier ministre obtient le plus gros score électoral du pays pour ce niveau de pouvoir.

C’est toutefois moins que le score réalisé par son président de parti, Bart De Wever, en 2014 (314 650). Le bourgmestre d’Anvers, candidat au Parlement flamand, a cette fois obtenu 242 386 voix.

Au niveau fédéral, Elio Di Rupo talonne Jambon, avec 125 009 voix. Le Montois perd toutefois plus de 55 000 voix (181 964 en 2014). Il reste cependant, et de loin, le principal poids lourd électoral, côté francophone. Theo Francken arrive en troisième position (122 738 voix). Lui aussi explose son score personnel (44 498 voix). Il arrive juste devant le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken (122 232 voix).

Frédéric Daerden (PS) est le second score francophone (54 898 voix) juste devant un autre Liégeois, Raoul Hedebouw (49 592 voix). Charles Michel (35 062) prend la 4e place francophone, juste devant Didier Reynders. Le Premier ministre sortant augmente son score personnel de près de 1 000 voix (34 101 en 2014). Maxime Prévot, co-président du CDH et Zakia Khattabi, co-président d’Ecolo font leur entrée parmi les blockbusters électoraux au niveau fédéral.

Ces scores doivent cependant être nuancés : ils sont très fortement dépendants du nombre d’électeurs que comporte une circonscription et celui-ci est très variable. Le taux de pénétration est un indicateur plus fiable. Il s’agit de la proportion de suffrages recueillis par nombre de votes. À ce niveau, c’est Theo Francken qui arrive en tête avec un taux de pénétration de 17,79 %. Il devance Elio Di Rupo (17,11 %), Jan Jambon (16,25 %) et Charles Michel (14,18 %).