Les premiers résultats des élections en province de Luxembourg pour la Chambre et le Parlement wallon sont tombés.

Suivez ci-dessous les premières tendances et résultats de la province.





Les 61 bureaux de vote dépouillés à cette heure sur l'ensemble de la province (sur un total de 129) placent le MR de peu en tête avec 22,84% des suffrages. Le cdH (22,64%) et le PS (19,75%) complètent le podium. Ecolo (15,13%) devance le PTB (9,73%).

Le dépouillement est complet dans le canton de Houffalize. Le cdH y a récolté le plus de voix malgré un recul important par rapport à 2014 (27,12%, -12,93). Le MR, quasiment stable, est deuxième avec 22,49%, devant Ecolo, double son score (16,32%). Le PS suit avec 14,63% (-2,16). Le PTB affiche un score de 8,71% (+6,19).

A La-Roche-en-Ardenne, le MR arrive en tête après le dépouillement de tous les bureaux de vote, avec 28,52% des suffrages, en légère hausse par rapport à 2014 (-0,28). Le cdH, avec 18,99% des voix, arrive deuxième mais est en net recul (-16,00%). Le PS (17,21%) et Ecolo (13,42%) suivent. Les verts progressent de 7,12 points. Le PTB arrive cinquième avec 11,11% des voix.

Les résultats complets sont aussi connus à Fauvillers, après le dépouillement de l'unique bureau. Ecolo signe la meilleure performance avec 29,51% des suffrages (+17,46). Le cdH perd des plumes et se retrouve deuxième à 26,00%. Le MR suit avec 19,41%, devant le PS (8,74%) et le PTB (6,66%).

Le premier des 15 bureaux de vote du canton d'Arlon donne le cdH en tête avec 30,14% des suffrages. Le MR pointe à 22,68%, juste devant Ecolo, en nette progression à 22,56%. Le PS perd 9,14 points par rapport à 2014, à 11,54%. Le PTB (3,73%) et Défi (3,44%) sont au coude-à-coude.

A Bouillon, les deux bureaux dépouillés (sur trois) donnent le MR en tête et en progression (32,18%, +6,13). Le PS est deuxième (21,47%), en chute par rapport à 2014 (-10,07). Le cdH (17,01%), Ecolo (11,84%) et le PTB (10,77%) suivent.

Marche-en-Famenne semble accorder sa confiance au PS, qui atteint le score de 27,77% après le dépouillement de trois bureaux sur 8. Le MR (19,42%) et le cdH (21,21%), qui perd plus de 12 points par rapport à 2014, se disputent la deuxième place. Ecolo (10,58%) est devancé par le PTB (10,93%).

Les résultats de trois des cinq bureaux du canton de Saint-Hubert placent le MR, en progression, en tête (29,12%, +5,09). Le PS (21,40%) devance le cdH (16,24%), Ecolo (12,26%) et le PTB (11,31%).

A Neufchâteau, les résultats issus du premier des 9 bureaux de vote placent le cdH en tête et quasiment stable (33,58%) devant le MR (27,49%) et Ecolo (13,81%). Le PS arrive en quatrième position (11,01%) devant le PTB (7,30%).

Le canton d'Etalle livre aussi ses premiers résultats (1 bureau dépouillé sur 7). Le MR (35,57%) domine pour l'instant le scrutin devant le PS (24,89%). Ecolo, avec 14,21% des voix, devance le cdH (11,86%). Le PTB pointe à 7,88%.

Même tendance à Erezée, où le Mouvement Réformateur récolte 25,30% des voix après le dépouillement de deux de vote sur quatre. Le cdH est, là aussi, deuxième (21,55%) devant le PS (15,53%). Derrière, Ecolo (14,16%) devance de peu le PTB (11,37%).

Dans le canton de Messancy, les six premiers des huit bureaux de vote sont également dépouillés. Le cdH (24,33%), en déclin par rapport à 2014 (-4,73%) devance un trio composé du PS (22,74%, -3,36), d'Ecolo (17,40%, +7,93), et le MR (16,50%, -2,91). Le PTB est en progression avec 8,27% des voix (+5,93).

Dans le canton de Paliseul, un tiers des bureaux ont été dépouillés. Le MR y arrive en tête avec 34,75%, loin devant le cdH qui dégringole (17,52%, -14,32), le PS (14,84%, -7,65), Ecolo (13,32%) et le PTB (10,98%)

Le canton de Nassogne place le PS en première place après le dépouillement de deux bureaux sur trois , avec un score de 22,13%. Le MR est deuxième (20,83%). Ecolo (15,56%) et cdH (17,17%) sont très proches. Le PTB n'est pas loin derrière avec 12,11% des voix.

A Vielsalm, les premières tendances sont connues après le dépouillement de trois bureaux de vote sur cinq. Le cdH est donné large vainqueur avec 31,79% des voix. Le PS (19,76%), le MR (13,99%) et Ecolo (14,72%) se disputent la deuxième place. Le PTB affiche un score de 11,06%.

Le premier des dix bureaux de vote du canton de Virton place le cdH en tête, bien qu'en recul (24,03%). Ecolo, le MR et le PS naviguent tous trois aux alentours des 18%. Le PTB affiche 7,64%.

Dans le canton de Wellin, le PS (25,95%) devance de peu le MR (24,50%) après le dépouillement des trois premiers bureaux. Le cdH est troisième avec 16,27%. Ecolo (12,23%) devance le PTB (10,36%).

Les Luxembourgeois de l'étranger ont donné leur préférence à Ecolo, comme dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles. Les verts obtiennent 33,71% des voix, suivi du MR avec 29,69%, du cdH avec 11,61% et du PS avec 10,27%. Au niveau des voix de préférence, Cécile Thibaut (Ecolo) arrive en tête avec 32 voix (sur un total de 478 votants). Suivent Benoit Piedboeuf (MR, 30 voix), Véronique Burnotte (Ecolo, 25) et Josy Arens (cdH, 24).













46 bureaux (sur les 110 que compte la circonscription électorale unique de la province) ont été dépouillés concernant le parlement wallon. Le MR récolte pour l'instant le plus de suffrages (24,50%), juste devant le cdH (23,56%) Le PS suit avec 19,30%. Ecolo (14,00%) devance le PTB (9,43%). Ces deux derniers partis sont pour l'instant les seuls, avec DéFI, à améliorer leur score de 2014.

Le PS fait la course en tête dans le canton de Saint-Hubert où 2 bureaux sur 5 ont été dépouillés. Les socialistes y obtiennent 32,9% des voix, en hausse de 4,6 ppc (points de pourcentage). Le MR, lui, perd 7,6 ppc à 24,5%, le cdH chutant de 8,4 ppc, à 15%. Le PTB arrive en 4e position, avec 9,7% des voix, juste devant Ecolo et ses 9,5% (+2,6 ppc).

Le MR arrive en tête, dans le canton de La-Roche-en-Ardenne, avec 28,28% des voix (-2,80 points), après dépouillement de deux bureaux sur quatre. Le cdH arrive en deuxième position, avec 24,08% des suffrages, en recul de 2,82 points, devant le PS (17,75%, -6,95 points) et Ecolo (10,50%, +4,08 points). Le PTB dépasse les 10% (10,17%, +6,56 points), alors que ni Défi (3,71%, +3,32 points), ni le Parti populaire (3,29%, -0,80 points) ne parviennent à franchir la barre des 5%.

Le MR arrive également en première position dans le canton d'Erezée (nord de la province de Luxembourg) après le dépouillement de la moitié des quatre bureaux, avec 25,94% des voix. Les réformateurs accusent toutefois un recul de 8,23 points par rapport à il y a cinq ans. Le cdH n'est pas loin, à la deuxième place, avec 23,82% des suffrages (-2,09) devant le PS, avec 15,11%, lui aussi en recul (-3,93). Ecolo (13,04%, +4,77) et surtout le PTB (11,62%, +7,12) sont en nette progression. Ni Défi ni le Parti Populaire n'atteignent le seuil de 5% sur base de ces résultats provisoires.

Le cdH est le premier parti à Fauvillers, avec 26,27% des voix (-0,99 point de pourcentage), selon les résultats complets du seul bureau de ce canton électoral de la province de Luxembourg. Le MR arrive en deuxième position et obtient 25,24% (-1,43 pp) devant Ecolo, qui perd 5 points (19,88%), et le PS, stable (10,34%, +0,12 pp). Le PTB bondit de plus de 5 points (7,70%) alors que Parti populaire (4,04%) et Défi (3,08%) échouent sous la barre des 5%.