Comme la plupart des Belges, Opaline Meunier (CDH) s'est rendue ce matin dans un bureau de vote pour ces élections fédérale, régionale et européenne. Après avoir fait son devoir citoyen, la jeune femme a posté un message sur les réseaux sociaux visant, sans le nommer, le conseiller communal et candidat PS, Stéphane Bernard. "Et comme à chaque élection, le socialiste de mon village passe la matinée devant le bureau de vote à serrer des mains en disant 'Pense à moi hein mbiau'", a-t-elle écrit sur Facebook, photo du candidat à l'appui.





Stéphane Bernard a vivement dénoncé ces propos qu'il nie en bloc. Il a d'ores-et-déjà annoncé qu'il porterait plainte pour diffamation dès demain au commissariat.