Les résultats quasi définitifs sont tombés pour les élections à la Chambre.

A 99,9% du dépouillement (6723 bureaux dépouillés sur 6724), les socialistes sont à 29 sièges, soit 20 pour le PS et 9 pour le sp.a. Les libéraux sont à 26 : 14 pour le MR et 12 pour l'Open Vld. Le PS est toutefois en nette baisse avec une perte de 3 sièges, et 6 pour le MR. L'Open Vld perd quant à lui 2 sièges et le sp.a 4 sièges.

La N-VA demeure le premier parti, avec 25 sièges. En compagnie du Vlaams Belang, même s'il n'est pas question de parler à cette heure d'une "famille" politique, les nationalistes flamands représentent 43 sièges.

Les écologistes arrivent à la quatrième position avec 21 sièges, soit 13 sièges (+7) pour Ecolo et 8 pour Groen (+2) qui progresse beaucoup moins fort que son alter ego.

Les chrétiens-démocrates sont relégués à la 5e position avec 17 sièges, soit 12 pour le CD&V (-6) et 5 pour le cdH (-4).

Le PTB prend 12 sièges (+10). DéFI conserve ses deux sièges.

Du côté francophone, aucune des listes d'extrême-droite ou de droite radicale n'occupera encore un siège. Le PP qui avait décroché un siège en 2010 et 2014 ne sera plus représenté.





Voici une projection des 150 sièges de la Chambre des représentants





Que vaut votre coalition préférée?

Si vous souhaitez tester la viabilité de la coalition que vous aimeriez au pouvoir, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet "Conseil" et à sélectionner les partis qui vous intéressent. S'ils dépassent le curseur du milieu, cela veut dire que, mathématiquement, il s'agit d'une coalition possible. Dans le cas contraire, il faudra vous faire une raison...





