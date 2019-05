Et pour cause, un problème de bande passante toucherait le Brabant Wallon ainsi que Neufchâteau et Arlon rapporte la RTBF. Plus aucun encodage de résultat ne serait possible dans ces zones. Selon le porte-parole de Proximus, il n'y aurait toutefois pas de blocage, il ne s'agirait que d'un ralentissement des serveurs.

Les résultats se feront donc un peu plus attendre du côté de la Wallonie.

Des techniciens du SPF Intérieur sont intervenus pour résoudre le problème le plus vite possible.

A la suite de la connexion de 70% de tous les bureaux principaux, le réseau a été saturé, avec pour conséquence qu'aucun nouveau bureau ne pouvait se connecter, explique le SPF Intérieur. Il n'y a, en revanche, pas eu de bug et la totalité et l'intégrité de toutes les données n'ont jamais été compromises, y assure-t-on.

Le problème est désormais résolu et 93% des bureaux principaux de canton sont à présent connectés et peuvent transmettre leurs résultats.