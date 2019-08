Des milliers de voyageurs ont dû décoller sans leurs bagages samedi dernier, après un problème technique. Celui-ci leur a cependant été renvoyé dans la foulée. Elena Podduba n’a pas eu cette chance. Il y a quatre mois, cette jeune femme résidant à Saint-Gilles atterrit à Zaventem, en provenance de Moscou. Elle s’était rendue en Russie pour assister à l’enterrement de son père.

Arrivée avec le vol de 17 h d’Aeroflot, elle sort de l’avion et attend son bagage qui tarde à arriver. Quatre mois après l’atterrissage, elle ne l’a toujours pas récupéré. "Comme je ne voyais pas ma valise arriver sur le tapis, je me suis rendue au guichet de Swissport. On m’a dit de ne pas m’inquiéter. Que le bagage arriverait dans un vol suivant et qu’on me préviendrait. Je suis rentrée chez moi." Le temps passe mais le téléphone reste muet. "Après trois jours, je me suis inquiétée et j’ai (...)