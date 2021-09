Des associations déplorent l’écart qui se creuse entre élèves vaccinés et non vaccinés.

Le débat autour de la vaccination s’est invité dans les cours de récréation et les salles de classe et provoque parfois de vifs échanges. Avec l’instauration d’un pass sanitaire à Bruxelles, les professionnels de l’enseignement ne cachent pas leur crainte de voir se creuser encore davantage le fossé qui sépare les élèves vaccinés de ceux qui ne le sont pas. Selon l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre (Appel), la pression est réelle. Des enseignants tenteraient même d’établir des listes avec le nom des enfants vaccinés.

"Certaines de mes collègues, au moment d’accueillir leurs élèves, demandent à ceux qui sont vaccinés de lever la main. Je trouve personnellement que c’est problématique car ça crée un malaise évident parmi les élèves. Ce sont des questions privées qui ne devraient pas être posées à des enfants", déplore une enseignante et déléguée syndicale. Une information confirmée par Marc Mansis, président du syndicat. "On met énormément de pression sur les enfants et sur les professeurs avec la question de la vaccination. Certains parents appellent des directions en les menaçant de...