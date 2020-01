Il faudra me passer sur le corps pour étendre ce projet à l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles !", tonne Bernard Hubien, président de l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec). Ce dernier ne pourrait pas manifester plus clairement son opposition au projet d’EducIT. En cause ? La pression financière imposée aux parents.

(...)