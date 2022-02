"Une nouvelle culture du risque doit se développer en Wallonie. La Région wallonne n’est pas parmi les principales parties prenantes dans la gestion d’une crise sur base de la législation fédérale", a déclaré Elio Di Rupo vendredi matin au parlement wallon.

Le ministre-président wallon était auditionné par la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les causes et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021. A cette occasion, l’élu socialiste a rappelé le suivi opéré par le gouvernement wallon lors de la séquence catastrophique du 10 au 16 juillet.

Un élément qui a fait défaut est la présence d’un organisme central prêt à diriger l’ensemble des services nécessitant d’être mobilisés pour faire face le plus correctement possible à une crise de cet acabit. La Région wallonne n’a pas les capacités de mobiliser les pompiers, l’armée ou la police car cette responsabilité partagée entre les provinces, les bourgmestres et le fédéral, a rappelé le ministre-président.

Pour faire face à de nouvelles situations de crise, les anticiper et préparer les réponses à y apporter, le gouvernement wallon propose de redéfinir les pouvoirs du centre régional de crise. "Ce qui est frappant, c’est cette dispersion de l’autorité. Je crois qu’il faut une autorité hiérarchique. Il faut un ou une seule manager de crise avec les pleins pouvoirs. La bonne volonté, ça ne suffit pas", a précisé Elio Di Rupo. "En cas de crise, le ou la directeur-directrice de la structure devient automatiquement manager de crise et doit prendre le 'lead' à l’égard des services et départements wallons (SPW-UAP)."

Cette nouvelle structure serait tenue d’évaluer et de coordonner les actions à mener par les divers services de la Région wallonne en cas de crise : elle devrait réunir d’urgence (vidéoconférence ou autres moyens) les responsables des départements concernés et coordonner l’action régionale au niveau opérationnel. Elle devrait également informer et répondre aux instructions du gouvernement wallon.

Pour plus de clarté et éviter des confusions vis à vis des centres visés par la législation fédérale, le ministre-président propose de renommer le CRC. Les noms avancés sont CORTEX pour Centre de la Coordination des Risques, du Transfert d’informations et de l’Expertise, CRESIR pour Centre Régional d’Évaluation, de Support et d’Information face aux Risques et encore VIGIWAL pour Centre de Vigilance, de Gestion et d’Information sur les risques en Wallonie.