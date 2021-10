Ce mercredi, les responsables de la fédération des assureurs (Assuralia) ont déclaré sur RTL-TVI en référence aux primes d’assurance : “Cela peut potentiellement coûter plus cher de s'assurer à l'avenir”, “Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une tendance à l'augmentation des primes”.

Pour expliquer cette tendance, Assuralia avance le prix des dernières inondations. Au total, ces catastrophes naturelles ont coûté plus de 2 milliards d'euros (19 à Bruxelles et 2 milliards en Wallonie) aux assureurs belges. En tout, plus de 70.000 dossiers ont été ouverts (1.400 à Bruxelles et plus de 62.000 en Wallonie).

Un chiffre énorme qui devrait avoir des conséquences. Dans un communiqué de presse, Elio Di Rupo a exprimé son indignation suite à ces déclarations. "Ces propos sont indignes au moment où près de cent mille personnes sont sinistrées et qu’une très grande partie d’entre elles attendent toujours d’être indemnisées pour leurs dégâts", commence-t-il.

"Il serait intolérable que les assureurs se dérobent à leurs obligations ou prétextent la catastrophe pour augmenter le prix des polices d’assurances. A quoi serviraient les assureurs s’ils ne répondent pas présents en cas de drames sous prétexte que le drame serait trop coûteux ?", demande le ministre-président de la Wallonie.

D'autant plus que, selon le communiqué, c'est la Région wallonne qui finance la plus grosse partie de l'indemnisation des personnes sinistrées (et assurées). "En effet, à ce stade, la Région wallonne finance 60 % des montants (à hauteur de 1 milliard d’euros) de l’indemnisation des personnes sinistrées assurées, alors que les assureurs ne prennent en charge « que » 40% (à hauteur de 635 millions d’euros)", explique-t-il.