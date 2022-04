Elio Di Rupo: "Une taxe des millionnaires serait bonne aussi pour les millionnaires" BelgiqueInterview Li.B © JC Guillaume

Comme son président, Paul Magnette, il défend, lui aussi, la taxation des millionnaires. "C’est plus qu’un symbole. Écolo et le CD&V sont d’accord." Et si on lui oppose le refus des libéraux et du sud et du nord, il confesse "moins connaître l’interne des autres partis politiques".