Le renforcement des contrôles de voyages a été annoncé lors du Comité de concertation du 27 novembre. La police doit mener des contrôles renforcés des personnes ayant séjourné plus de 48 heures à l’étranger et qui séjourneront en Belgique plus de 48 heures, via l’obligation de remplir le formulaire de localisation du passager (FLP) et avec le respect de la quarantaine obligatoire, un volet qui dépend des Régions. À partir du 18 décembre, toute personne revenant d’une zone rouge à l’étranger devra se mettre en quarantaine. La question se pose particulièrement à l’approche des fêtes, où de nombreux Belges pourraient être tentés de se rendre à l’étranger. Le point avec Elio Di Rupo (PS), ministre-Président wallon.

Que prévoyez-vous pour faire respecter l’application de la quarantaine ?

"Le premier point consiste à permettre à la police d’avoir le listing des personnes qui reviennent de l’étranger et ont rempli le formulaire de voyage (FLP). C’est en discussion et pas encore clôturé. Mais c’est un élément important. La police, d’un côté, va contrôler que les personnes revenant de l’étranger, aux frontières notamment, ont bien rempli ce formulaire. De l’autre, il faut s’assurer que cette quarantaine sera effective."

Comment ?

"Cela relève des Régions. Jusqu’à présent, il n’y a que des contrôles de nature médicale qui s’opèrent via le call center, le tracing de la Région wallonne...