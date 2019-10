Atteindre la majorité, c’est toujours un cap dans la vie des jeunes comme des parents. Peut-être un peu plus encore pour celle que sa famille nomme "Lisa". Aînée de deux frères et d’une petite sœur, Elisabeth est la princesse héritière. Un titre finalement pas si facile à porter et qui la porte de plus en plus dans la lumière. Preuve en est ce vendredi 25 octobre qui marque sa naissance à l’hôpital Erasme à Anderlecht. Arrivée hier de l’Atlantic College au pays de Galles, la jeune fille ne célébrera pas sa majorité à l’abri des regards : les festivités au Palais royal de Bruxelles seront diffusées en direct sur différents médias audiovisuels.

Des membres de la famille royale, des politiciens ainsi que quelque 80 jeunes nés comme la princesse en 2001 ont été invités à la fête. Une fête rythmée par les messages d’espoir de quelques-uns des jeunes invités, par les représentations de Blanche, la participante au concours Eurovision de la chanson, et de finalistes du concours Reine Elisabeth. Mais le moment le plus émouvant sera certainement le discours du Roi pour sa fille, avec laquelle il a toujours entretenu une relation harmonieuse. Philippe, qui a beaucoup souffert de l’absence de ses parents, est un père présent, aimant, guidant… et cela devrait se voir et s’entendre aujourd’hui.

Elle a le style Elisabeth !

Comme ses frères et sœur, tout a commencé pour Elisabeth chez Buissonnière, la marque belge installée à Wavre. Imprimés liberty, velours assortis au ruban, col claudine : le classique assumé des petits enfants sages.

En grandissant, Elisabeth est restée une enfant sage… mais côté mode, elle a su prendre des chemins qui étonnent tout en n’oubliant pas de soigner un style de fille bien de son temps. Un top Maje, un jean et des baskets, c’est un peu sa tenue de tous les jours. Même si pour les événements, elle troque volontiers son look casual contre des tenues avec un vrai parti pris.

Ce qui lui a valu les honneurs du magazine américain Paper qui parlait d’elle en termes élogieux : "L’une des souveraines les plus élégantes d’Europe est certainement la reine des Belges, Mathilde. Elisabeth est la dernière d’une longue lignée de monarques stylés. Sa grand-mère, la reine Paola, d’origine italienne, était une véritable icône de mode pendant les années 60."

Comme sa mère, elle aime mixer les formes plutôt classiques à des couleurs flamboyantes : le mauve flash, le orange, le fuschia, le rouge et les imprimés qui mélangent le tout, cela lui va. D’ailleurs, comme la reine Mathilde, il lui arrive de porter des tenues signées Natan.

On voit aussi souvent Elisabeth porter des pantalons cintrés ou style matelot qui mettent en valeur sa taille fine et ses longues jambes. Ou encore des robes longues et fluides, style Ba&sh comme durant le feu d’artifice du 21 juillet 2017 ou au concert de Noël 2018.

Bref, elle peut tout porter : une chance pour celle qui sera amenée par la suite, (d’ici 5 à 6 ans au moins, le temps de finir ses études) à honorer de plus en plus de rendez-vous officiels durant lesquels il lui faudra parfois se glisser dans des tenues traditionnelles, professionnelles ou… étonnantes, il n’y a qu’à demander à Kate Middleton !

© © Palais Royal, Bruxelles. Photographe: Michel Gronemberger



