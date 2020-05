Plus aucune activité et, surtout, un horizon qui reste bouché. Les ASBL qui organisent tout au long de l’année des activités extrascolaires et des stages durant les vacances lancent un appel aux autorités afin d’envisager à court et moyen terme des solutions pour un secteur réunissant pas moins de 430 associations d’initiatives privées en Wallonie et à Bruxelles.

Actuellement, celles-ci perdent chaque semaine près de 800 000 euros depuis le début de la crise du coronavirus.