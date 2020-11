Elvira est coiffeuse et ne s’attendait pas à une fermeture aussi longue.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’Elvira, coiffeuse indépendante à Wavre, a appris qu’elle ne pourrait pas rouvrir avant le 1er février 2021. “Je suis en contact avec beaucoup d’amies coiffeuses et on avait plutôt entendu parler du 9 décembre, souffle-t-elle la voix tremblante. C’est vraiment très dur, je suis triste et sous le choc.”

Une nouvelle qui s’ajoute au stress de ces derniers mois.