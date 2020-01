Ce 5 décembre, Emir Kir, député PS et bourgmestre de Saint-Josse, rencontre dans sa commune une délégation de six maires turcs. Deux d’entre eux sont issus du MHP, un parti nationaliste proche de l’extrême droite et des Loups gris. Le PS décide de convoquer M. Kir devant la commission de vigilance. L’initiative est prise par Jérémie Tojerow, militant socialiste, justifiant sa démarche par " un refus de banaliser les idées et partis d’extrême droite" et le "strict respect du cordon sanitaire ". Emir Kir se justifie en arguant n’avoir pris aucune initiative pour les recevoir.

Il s’abstient cependant de se prononcer sur le fond. Voit-il dans le MHP un parti d’extrême droite ?