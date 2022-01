Depuis le début de la crise Covid, le microbiologiste de la KUL Emmanuel André partage régulièrement des raisonnements scientifiques sur son compte Twitter. Fervent défenseur de la vaccination, l'expert s'attelle à démontrer l'efficacité de cette dernière au travers de schémas, graphiques et autres dessins pédagogiques. En partageant de telles idées, l'expert se voit souvent critiqué par des internautes aux vues divergentes.Ce jeudi matin, le scientifique semblait vraisemblablement excédé par les commentaires de certains antivax. Il a alors posté un message plein d'ironie en réponse à un utilisateur qui déplorait "l'inefficacité" du vaccin."Coucou les anti-tout. Bien dormi?", a-t-il débuté, cynique. "Le vaccin réduit massivement le risque d’hospitalisation et de décès dans tous les groupes d’âge. C’est vrai que ça serait chouette si en plus il bloquait la transmission à 100%. Mais ce n’est pas le cas. Bisou."Une remarque sarcastique qui n'a pas manqué de faire réagir, certains internautes taxant le microbiologiste de "gourou" ou de "scientifique borné".