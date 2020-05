Dans l'émission flamande "Terzake", Emmanuel André, virologue et coordinateur du comité interfédéral "testing & suivi des contacts", est revenu sur les manquements du début de gestion de la crise du coronavirus.

Il admet que la Belgique aurait pu, et aurait dû, faire mieux pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19: "Dès le début de l'épidémie, nous voulions pouvoir identifier et isoler immédiatement les personnes infectées", explique le microbiologiste. "Mais à l'époque, nous ne possédions pas les capacités logistiques et nous n'avions pas assez d'inspecteurs médicaux pour effectuer cette tâche immense. Des centaines de personnes infectées sont rentrées en Belgique en même temps", précise Emmanuel André. "Nous n'avons pas réussi à les isoler et nous nous sommes donc retrouvés avec une très forte vague épidémique".

"Nous aurions sans doute pu faire mieux", reconnaît le virologue.

Il espère cependant que la situation s'est améliorée depuis, et que la Belgique pourra rectifier le tir: "Maintenant que l'épidémie a diminué, nous allons recommencer à travailler là-dessus. Et maintenant, nous voulons réussir".