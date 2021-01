Si les chiffres baissent doucement mais sûrement, Emmanuel André n'est pas encore rassuré pour autant. En cause: le nouveau variant du Covid-19 détecté au Royaume-Uni. Selon les dernières analyses menées par les scientifiques, il serait 50% à 74% plus contagieux que les autres souches existantes. Sur Twitter, l'ancien porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le Covid-19 a confié ses inquiétudes quant à l'introduction de ce nouveau variant en Belgique. Ce qui inquiète le plus le virologue est le taux de reproduction de cette nouvelle souche.

“Le nouveau variant de la Covid augmente le taux de reproduction de 0,7", expose le virologue sur Twitter. “En clair, cela veut dire que si on laisse ce virus s’introduire et se répandre en Belgique (via les retours de vacances, par exemple), les mesures de confinement devront être bien plus strictes pour un effet égal.”

Avec le retour des vacances, les courbes pourraient s'inverser. La prudence est donc de mise. C'est dans cette optique qu'un comité de concertation par visioconférence avait été organisé jeudi dernier. “Le Comité de concertation a constaté que le nombre de contaminations était actuellement moins élevé dans notre pays que dans les autres. De même, l’évolution du nombre de cas confirmés est plus favorable chez nous qu’à l’étranger. À cela s’ajoutent des indications sérieuses d’une nouvelle variante de la Covid-19 nettement plus contagieuse, circulant au Royaume-Uni pour le moment.”