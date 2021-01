Mercredi soir, sur le plateau de la RTBF dans l'émission "A votre avis", plusieurs invités sont venus s'exprimer face à Sacha Daout concernant le léger rebond de l'épidémie dans notre pays et par rapport au variant sud-africain qui inquiète beaucoup l'Europe depuis plusieurs jours maintenant. Emmanuel André, microbiologiste à la KU Leuven s'est d'ailleurs penché sur le problème que posait ce variant et a expliqué qu'il fallait vraiment faire attention aux personnes qui se rendaient à l'étranger en ce moment.

"Les voyages ça a toujours été un problème", explique l'ancien porte-parole interfédéral au micro de la RTBF. "On sait que cet été avec le tourisme de masse qu'il y a eu, ça a rapporté à nouveau beaucoup de cas en Belgique. Aujourd'hui, en plus de l'importation de nouveaux cas, il y a ce variant qui est encore beaucoup plus contagieux qui circule. On sait aussi que durant les vacances de carnaval, il y aura à nouveau cette tentation, cette volonté d'aller s'échapper et cette volonté est légitime" reconnait Emmanuel André qui pointe un pays en particulier : la Suisse, sans la citer.

"Il y a un pays en Europe qui a dit 'Nous nous ouvrons nos pistes et nos restaurants et en plus, on accepte des regroupements d'autant de personnes'. Des mesures qui étaient beaucoup plus agréables qu'en Belgique et cela a crée un appel d'air. Et maintenant c'est au reste de la société d'encaisser."

Emmanuel André estime que pour lui, la solution la plus radicale pour éviter la propagation du variant est de "diminuer au strict minimum tout ce qui est mouvement. C'est nécessaire. On n’a pas le choix et il faudrait déjà agir maintenant puisque l’on sait que des mesures comme celles-là mettent du temps à s’implémenter. Si on veut restreindre très fort les voyages, il faut prendre une décision aujourd'hui et ne pas prévenir les gens à la dernière minute."

Si le microbiologiste veut que des mesures soient prises urgemment, c'est parce qu'il juge que le gouvernement a été trop "lax(iste)" dans ses décisions.