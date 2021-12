Emmanuel André s'est livré dans une interview à nos confrères du Het Laatste Nieuws. Il s'est exprimé à propos des dernières mesures sanitaires et du nouveau variant Omicron qui gagne du terrain en Belgique.

Pour le microbiologiste, des données fiables au sujet du variant Omicron ne seront disponibles qu'au début du mois de janvier. Il tempère ainsi tout excès de réjouissance quant à sa dangerosité relative et il estime qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions le concernant. D'ici là, il exhorte la population belge à faire preuve de prudence à l'approche des fêtes de fin d'année: "Certains éléments préliminaires indiquent que les patients deviendraient malades et contagieux plus rapidement qu'avec le variant Delta", avertit-il.

Emmanuel André craint ainsi une amplification des contaminations en deux étapes: une première lors de Noël et une deuxième au Nouvel An, où de nouvelles personnes infectées deviendront contagieuses à leur tour et donneront une deuxième accélération à l'épidémie: "Si tout le monde fait la fête sans complexe, le virus aura à nouveau quartier libre", s'inquiète-t-il.

Cependant, l'expert y voit également des signes encourageants. Il estime que des restrictions pourraient également avoir un impact plus rapidement: "Si le délai plus court entre deux générations d'infections se confirme, cela signifierait que des mesures pourraient avoir un effet après seulement une semaine", conclut-il.