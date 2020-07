Ce dimanche matin, Sciensano a annoncé que le nombre de nouvelles infections au coronavirus au cours de la période du 9 au 15 juillet avait augmenté de 61% par rapport à la semaine précédente. Au total, il y a eu 1000 nouvelles infections au cours de la semaine du 9 au 15 juillet, soit 143 cas en moyenne par jour.

Les virologues et experts du pays tirent la sonnette d'alarme. Tous rappellent l'importance de respecter les gestes barrières et pour certains d'entre eux, les Belges font bel et bien face à une seconde vague de l'épidémie.

Au Vif, Emmanuel André explique que "ce qui est inquiétant, c’est que cette hausse de cas est liée surtout à une population dynamique, jeune, qui bouge beaucoup et qui ne va pas directement se traduire en un nombre d’hospitalisations élevé. Mais cela reste un réservoir qui s’amplifie et qui risque de s’étendre rapidement dans la population".

"Cette hausse a l’air d’être autre chose qu’un artefact, puisqu’elle se consolide dans le temps et dans plusieurs endroits du pays. C’est un signal très fort que l’épidémie est en train de reprendre de la force. Le nombre de cas continue à évoluer et il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas donner comme argument : ‘c’est parce qu’on teste plus qu’on a plus de cas’. Ce sont des vrais cas, ils sont bien là, et cela suffit comme signal important", martèle le virologue qui en juin dernier a démissionné de ses fonctions de coordinateur "tracing".

Le virus circule de plus ne plus dans notre pays et Emmanuel André appelle à la prudence. "Il y a davantage de démarrages de feux possibles. C’est ce qui a évolué par rapport à il y a quelques semaines. Le nombre de foyers potentiels se multiplie. Les ingrédients sont là pour que ça redémarre : il faut être extrêmement vigilant".