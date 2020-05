Le virologue Emmanuel André a répondu aux questions de Pascal Vrebos ce dimanche sur le plateau de RTL.

L'ancien porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le coronavirus, qui s'occupe aujourd'hui du tracing des personnes malades, s'est voulu positif. "On n'est toujours pas à zéro mais on voit que la situation reste contrôlée", déclare-t-il ainsi. "Aujourd'hui, on n'est plus dans une phase où tout va changer d'un moment à l'autre. On est dans une phase qu'on espère être stable dans le temps".

Si Emmanuel André comprend que "les Belges en ont marre", pour lui il faut "apprendre à vivre autrement. Ces habitudes que l'on a prises sont des habitudes qui doivent contenir un maximum de précautions."

Il revient sur ses critiques

Ce samedi, à la VRT, Emmanuel André avait critiqué le "Risk Assesment Group" (RAG) - composé de médecins épidémiologistes de Sciensano, des autorités sanitaires et d'experts -, l'accusant d'un manque de prévoyance, notamment concernant les tests et le tracing. (Relire ses propos ici)

Sur le plateau de RTL ce dimanche, le virologue est revenu sur sa sortie de la veille. "Les experts dans cette crise sont fatigués, mais je pense qu'il ne faut pas mal comprendre mes critiques", assure-t-il. "On a traversé cette vague avec un besoin de changer nos attitudes et de faire évoluer nos compétences très vite. Ce stress a engendré un certain nombre d'adaptations. Je pense que dans la phase qui vient, on se doit se donner l'opportunité de rouvrir le groupe d'experts pour inclure les compétences des autres. Ce que je souhaite voir évoluer est ce sentiment qu'on inclut d'autres expertises, multidisciplinaires, qui proviennent d'autres environnements. Je pense que c'est le moyen d'améliorer notre capacité à répondre dans le long terme."

Et Emmanuel André d'ajouter encore: "La critique est nécessaire dans le monde scientifique et le fait que ces discussions scientifiques ont été médiatisées, on a utilisé des réflexes qui viennent du monde politique, où on oppose l'un à l'autre et où on cherche à se différencier. Alors que la volonté scientifique est de trouver le meilleur équilibre entre des points de vue différents."