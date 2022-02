Tout au long de la pandémie, de nombreux scientifiques ont été placés au devant de la scène. Ils ont bénéficié d'une certaine notoriété, pour apporter dans les médias leurs analyses, leurs conseils, etc. Si certains de leurs propos ont servi à informer la population, d'autres ont servi à des mouvements dont le but était de désinformer... Pour appuyer certaines thèses, on présentait certaines personnes comme de brillants scientifiques pour donner davantage de crédit à ce qui était avancé.

Dans une série de tweets, Emmanuel André a tenu à dénoncer ce mécanisme, qu'il illustre en publiant une étude scientifique.

, précise-t-il.

Avant de détailler: "Il y a une certaine forme de "win-win" entre ces mouvements de désinformation et ces scientifiques isolés: les propagateurs de fake news redorent artificiellement l'image de ces "scientifiques" en échange d'un service de "porte drapeau" de leurs théories. C'est de cette manière que certains "scientifiques" déchus de toute crédibilité auprès de leurs pairs ont été remis à la lumière par les mouvements complotistes. Et c'est ainsi qu'on a vu au fil du temps défiler un médecin affirmant que les masques allaient nous étouffer dans notre CO2, une généticienne hurler que les vaccins nous rendraient stériles ou un microbiologiste druidique empêtré vendre les mérites d'un traitement ubuesque".

Le microbiologiste de l'hôpital universitaire de Louvain n'est pas tendre avec les personnes qui véhiculent de fausses informations. "Ces porte-drapeaux de théories bancales ont connu cette douce illusion d'une reconnaissance tant espérée. Ils sont devenus les dieux éphémères de réseaux sociaux en recherche d'explications faciles, mais ils n'ont été que les poupées de mouvements irrationnels et transitoires", écrit-il.

"Mais être scientifique, c'est surtout savoir que l'on apprend tous les jours et reconnaître l'abyssale distance qui existe entre ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas encore. Et avancer prudemment en acceptant que l'on va inévitablement devoir corriger et s'adapter", concluait Emmanuel André.