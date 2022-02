Sur Twitter, l'expert a partagé plusieurs publications dans lesquelles il dresse le bilan de notre pays après près de deux ans de pandémie de Covid-19.

Selon lui, la Belgique a fortement souffert au commencement de la pandémie. Il avance plusieurs éléments pour expliquer ce démarrage douloureux: "Dès le début de la pandémie, la Belgique a montré une grande vulnérabilité par rapport au SARS-CoV-2. Cette vulnérabilité était le résultat d'une combinaison d'un manque d'investissements dans la prévention et la préparation, mais aussi notre structure démographique", pointe-t-il. "Certains pays comme le Japon (qui a beaucoup de personnes âgées) ou le Canada (qui compte beaucoup de personnes souffrant d'obésité) ont montré que ces vulnérabilités pouvaient être en grande partie surmontées par des stratégies d'urgence adaptées", souligne le microbiologiste.

Cependant, Emmanuel André affirme également que la 5e vague provoquée par le variant Omicron a été mieux gérée par la Belgique et cette nouvelle réjouissante est notamment due à notre taux de vaccination élevé: "Quand nous regardons la situation plus récente (la mortalité durant la vague Omicron), on remarque que la Belgique fait désormais 'mieux' que des pays qui étaient cités comme exemples il y a deux ans. Il y certes encore beaucoup à faire, mais nous avons beaucoup progressé. Ce qui reste interpellant, c'est que peu importe les vulnérabilités initiales des différents pays, le taux de vaccination reste l'élément clé qui permet de réduire notre vulnérabilité", conclut l'expert.