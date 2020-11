Est-ce une façon de mettre en garde le monde politique? Alors qu'un Comité de concertation doit se tenir ce vendredi afin de trancher sur un éventuel assouplissement des mesures, notamment au niveau de la réouverture des commerces non-essentiels, Emmanuel André s'est montré très critique ce jeudi sur Twitter.

"Si on avait su prendre les bonnes décisions au bon moment en Belgique. Si on n'avait pas cherché des excuses pour toujours retarder la décision et prendre des demi-mesures. On aurait eu moins de décès et moins de personnes hospitalisées. Et on aurait eu un confinement plus court", déclare ainsi le microbiologiste et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel André remet en question la gestion de la crise sanitaire. Vendredi dernier, alors qu'il était auditionné par la Commission spéciale chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de COVID-19 par la Belgique, il avait notamment pointé une "erreur importante" et remis en cause le rôle joué par Maggie De Block en début de crise. (Relire ses propos ici)