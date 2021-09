"Didier Raoult tue à petit feu [...] J'estime que Didier Raoult est responsable de milliers de décès évitables dans les pays francophones de notre planète, y compris en Belgique et en Afrique [...] Et que chaque jour qui passe ne fait qu'alourdir la tare infernale qu'il représente dans la gestion de cette pandémie", a écrit lundi Emmanuel André sur Twitter, appuyant ses dires de vidéos et d'affirmations du controversé Professeur Raoult. Le microbiologiste de la KU Leuven reprochait à son "confrère" marseillais de diffuser depuis le début de la pandémie des informations non vérifiées, mais écoutées pas des milliers de personnes.

Mais évidemment, largement suivi sur sa chaîne Youtube notamment, Didier Raoult a un tas de défenseurs. Qui s'en sont pris à Emmanuel André après sa sortie contre le professeur. "Je ne me suis pas fait que des amis ces dernières 24 heures", a écrit ce mardi après-midi sur Twitter le Belge, avant de préciser qu'il avait reçu des "menaces, intimidations et messages anonymes" sur les réseaux sociaux. "Cela semble être les seuls arguments utilisés par les fanatiques", a-t-il ajouté.

En effet, si l'on regarde simplement les commentaires sous ses tweets publiés lundi, les attaques fusent déjà.