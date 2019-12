C’est l’heure des bilans et, en matière de créations d’entreprises, l’année 2019 aura été un bon cru, souligne le SNI (Syndicat national des indépendants), tout en rappelant que si leur nombre a augmenté de 4 %, il subsiste toujours de grandes disparités entre les régions, et principalement entre la Flandre et la Wallonie. "En 2019, un total de 119 246 nouvelles entreprises aura été créé en Belgique, dont 27 847 en Wallonie et 14 491 à Bruxelles. En Flandre, le nombre de créations d’entreprises a ainsi augmenté de 7 %, tandis que dans la région de Bruxelles-Capitale, le nombre a sensiblement diminué (-5,5 %). En termes de création d’entreprises, la Wallonie a, elle, enregistré un quasi-statu quo", pointe Christine Mattheeuws, présidente du SNI.

(...)