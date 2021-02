Voici les communes aux loyers les plus élevés en 2020 à Bruxelles et en Flandre Belgique Frédérique Masquelier © Shutterstock

La CIB Vlaanderen, section flamande de la Confédération des immobiliers de Belgique, a publié l’édition 2020 de son “CIB Rental Barometer”. Un baromètre de la location qui offre une vue sur les loyers pratiqués au nord et au centre du pays en se basant sur non moins de 35 000 baux conclus l’an dernier par ses quelque 2 700 membres. Soit environ 30 000 contrats en Flandre et 5 000 à Bruxelles.