Passer une journée en famille ou entre amis dans un parc de loisirs, voilà quelque chose qui manque à de nombreux Belges. Si certains parcs sont traditionnellement fermés en hiver, comme Walibi, l’attente risque d’être plus longue cette année. D’une part car la fermeture a été anticipée - dans le courant du mois d’octobre au lieu de début novembre -, et surtout car on est encore loin d’un assouplissement des mesures.

Si les vacances de Pâques annoncent chaque année la reprise en fanfare des activités, on peut déjà être sûr que si réouverture il y a, ce sera en version light, à l’image de l’été 2020.

Autant dire que les différents parcs du pays, mais aussi étrangers, enregistrent des pertes financières colossales. Des pertes qu’il faudra bien essayer de récupérer ailleurs, par exemple en revoyant le prix des billets à la hausse. C’est le cas à Walibi, où la direction a décidé d’augmenter le ticket d’un jour de 2 € pour passer à 41,5 €. Une augmentation qui peut trouver plusieurs explications, en plus de la crise. On sait par exemple que le parc s’est lancé dans un grand plan d’investissements depuis 2017. Un plan à 100 millions d’euros qui a déjà bien avancé et qui verra l’inauguration de nouvelles attractions en 2021, dont un mégacoaster.

(...)