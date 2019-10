Avec des congés de Toussaint qui s’annoncent relativement cléments, le littoral belge pourrait connaître une affluence inhabituelle, en particulier des francophones. Car d’après Stefaan Gheysen, directeur général de Westtoer, l’office de tourisme de la Flandre occidentale, "les francophones sont toujours très présents à Noël et à Pâques, moins lors des congés d’automne; pourtant, si l’été représente un tiers des recettes annuelles à la Côte, il reste les deux tiers pour le reste de l’année".

L’une des nouveautés, pour attirer les visiteurs cet automne, est le concept de "Mi-semaine à la mer". Dans tous les hôtels participants, vous pourrez séjourner à un prix avantageux (trois nuits pour le prix de deux en mi-semaine).

L’automne offre son lot d’animations et de plaisirs à ceux qui viennent "respirer le bon air de la mer", le char à voile par exemple. "Les touristes francophones représentent quasiment un quart de tous les touristes", rappelle Stefaan Gheysen, "soit autant que les Français, les Anglais, les Allemands et les Néerlandais réunis. Nous rappelons systématiquement aux commerçants de la Côte qu’il est important d’accueillir le visiteur dans sa langue. On sait aussi que les Hennuyers privilégient la partie occidentale du littoral, les Liégeois et germanophones choisissent Ostende (liaison directe par train) et les Bruxellois, les cités avec gare."

Par ailleurs, Westtoer constate depuis quelque temps qu’à La Panne, par exemple, le personnel Horeca provient de plus en plus du nord de la France. "C’est aussi dans cette zone, de Nieuport à la frontière française, sans doute grâce à l’école hôtelière de Coxyde, que de bonnes tables émergent."

Durant la saison automne-hiver, les plaisirs de la table sont incontournables. Dans cette optique, Westtoer a édité un petit journal en français, Les Saveurs du Littoral, pour redécouvrir les trésors de la mer du Nord. "En particulier les poissons, pour rappeler qu’à côté de la sole, du cabillaud ou de la lotte, il existe une bonne trentaine de poissons, comme la plie, la limande, le flet, le merlu… préparés par des chefs renommés. Un tableau précise aussi les périodes propices à leur dégustation. Par ce biais, nous voulons faire comprendre comment éviter la surpêche d’un type de poisson."

Divers chefs , aussi bien de grandes maisons que de brasseries, y donnent leurs conseils. Certains sont installés à la Côte, d’autres, comme Christophe Pauly (Le Coq aux Champs à Soheit-Tinlot) sont devenus des ambassadeurs de la mer du Nord (NorthSeaChef).

Pour Christophe qui avait l’habitude de se fournir en Bretagne, "il m’était devenu évident de me tourner vers la Côte belge, histoire d’être en circuit court et durable afin de soutenir nos pêcheurs. Il y a aussi un réel plaisir à discuter avec les chefs de la Côte. On s’échange des idées, on partage les informations sur tel ou tel pêcheur. Loin d’être des concurrents, ce sont des partenaires".

"Du bateau à l’assiette" est le slogan de la campagne, un restaurateur de la Côte le prenant même au mot et invitant les convives à mettre des lunettes de réalité virtuelle leur montrant un bateau arrivant droit sur eux et lorsqu’ils enlèvent les lunettes, ils ont le poisson dans l’assiette.