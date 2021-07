Depuis des mois, les différents acteurs du secteur, représentés à Bruxelles par la Fédération Brussels By Night, ont travaillé de concert pour proposer un texte commun regroupant les boîtes, salles, labels et autres organisateurs d’événements.

Après l’annonce de la réouverture des boîtes de nuit en France et aux Pays-Bas, la Brussels By Night Federation regrette un manque de cohésion au niveau européen et l’absence de perspectives en Belgique. "Quand on voit que de nombreux pays ont rouvert, on ne peut être que choqué d’avoir dépensé des milliards pendant des mois en fermant toute une économie sans se concerter sur le plan européen, regrette Lorenzo Serra, co-créateur et porte-parole de Brussels By Night.