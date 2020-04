Ce samedi 18 avril, les autorités ont encore une fois annoncé les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès en Belgique à cause de l'épidémie de Covid-19. Après avoir fait le bilan, les experts ont pris le temps de partager les résultats d'une enquête réalisée par Sciensano.

Le Docteur Emmanuel André a commencé par présenter les résultats de cette enquête réalisée par Sciensano auprès de 44.000 personnes. Elle montre que 90 % de personnes qui ont répondu à l'enquête considèrent être suffisamment informées sur le virus, sur les symptômes et sur les mesures préventives. Elle montre également que 95% des Belges respectent ces mesures de manière très stricte. Cette discipline se traduit dans la diminution des personnes hospitalisées. "Nous sommes sur la bonne voie, continue le porte-parole du Centre de crise, Benoît Ramacker. "Même si la situation est toujours difficile dans les maisons de repos, de soins et dans les hôpitaux." De nombreuses personnes indiquent que le soutien des proches réduit le caractère anxiogène de cette épidémie. "La situation inédite peut engendrer de l'angoisse. Continuez à passer des coups de fil, à envoyer des cartes et à organiser des rencontres virtuelles", encourage Benoît Ramacker.

Toutefois, cette enquête montre que près de 20% des répondants qui présentent des symptômes attendent un contact avec un médecin avant de s'isoler. Monsieur André rappelle que le premier bon réflexe est de s'isoler des autres, et puis seulement d'appeler un médecin. Certains Belges (14%) ont admis avoir des difficultés à respecter de manière stricte les consignes d’hygiène de base. "Lavez vous les mains régulièrement et éternuer dans le coude", insiste Monsieur Ramacker. Un deuxième volet de cette enquête va démarrer.

Confusion sur les magasins de bricolage

Hier, un nouvel arrêté ministériel a été publié concernant la prolongation des mesures contre le coronavirus. Cette publication a permis aux jardineries, pépinières et magasins de bricolage de rouvrir. Benoit Ramacker précise que dans l'arrêté ministériel un magasin de bricolage est défini comme "un magasin d'assortiment général de bricolage qui vend principalement des outils et/ou des matériaux de construction". Les magasins de bois et de peinture ne rentrent donc pas dans cette définition. Les jardineries et les pépinières sont définis comme "des magasins qui vendent des plantes et/ou des arbres". Un fleuriste ne rentre donc pas dans cette définition.

En fin de conférence de presse, Emmanuel André et Steven Van Gucht ont répondu à cette question :

L'arbre phylogénétique du coronavirus semble plus diversifié en Belgique qu'ailleurs si on en croit certains articles de presse. Est-ce vraiment le cas? Si oui, comment l’expliquer, constatant par ailleurs une évolution par rapport aux premiers échantillons prélevés?

"La réponse nécessite d’expliquer un peu de génétique et de microbiologie. Excusez nous, pour un samedi matin...", entame Emmanuel André. "Quand un virus se propage dans une population, il se peut que ce même virus contamine l'ensemble d'un pays. Ça démontrerait un manque de mesures pour le contenir. C'est ce que l'on voit dans plusieurs pays où c'est la même souche du virus qui a réussi à se répandre un peu partout", explique-t-il.

"En Belgique, les analyses génétiques faites au laboratoire de référence et dans les labos d'universités montrent que l'introduction du virus n'a pas été faite à un seul endroit, mais à une multitude d'endroits différents. C'est à ce moment là qu'il y a eu de la transmission locale limitée. Ces constats ont entraîné les mesures de confinement que nous connaissons. Les données génétiques que nous recevons et qui sont plus récentes montrent donc que dans certains endroits il y a de la transmission locale, comme dans les maisons de repos. C'est souvent le même virus qui se répand dans un même endroit, mais, à travers toute la Belgique, il y a des souches du virus différentes."

Il conclut: "Cela montre qu'en Belgique les mesures générales sont efficaces même si des mesures ciblées doivent encore être implémentées."