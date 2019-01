Le taux d’inoccupation des magasins en Belgique a augmenté l’an dernier pour la onzième année consécutive.

De tous les espaces commerciaux, 10,3 % sont en effet vides, ressort-il jeudi d’un rapport du groupe de recherche sur le commerce de détail Locatus. "Le pourcentage de vacance a doublé par rapport au début de nos mesures en 2008", est-il écrit dans ce document. Ce taux était alors de 5,1 %. En 2017, il avait pour la première fois franchi le cap des 10 %. La Belgique compte 18 points de vente par 1 000 habitants, selon ce rapport. Point positif : le degré de vacance a connu l’an dernier sa plus faible progression depuis 2008, notamment car de nombreux établissements de vente ont disparu. En chiffres absolus, c’est par exemple à Liège que la diminution a été la plus forte, avec 186 unités en moins. Et en Flandre, 1,3 % de ces espaces ont ainsi reçu une autre affectation. L’année 2019 pourrait donc faire office de tournant face à ce phénomène, selon Locatus.