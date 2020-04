Comme chaque jour, le SPF Santé Publique est revenu sur plusieurs points lors de la conférence de presse quotidienne sur l'épidémie de coronavirus en Belgique. Plus de 36.138 cas ont officiellement été détectés dans notre pays et le cap des 5000 décès a été dépassé au cours des dernières 24 heures. Mais les chiffres de ces derniers jours montrent que la force du virus diminue.

Magasins de bricolage et pépinières

Benoît Ramacker, le porte-parole du Centre de crise, s'est exprimé à propos de l'ouverture des magasins de bricolage, de jardinages, et des pépinières. "L'ouverture doit se dérouler dans le respect le plus strict des mesures mises en place", soit les mêmes que celles en vigueur dans les supermarchés. La distance physique, donc, devra être respectée. Il n'est également pas question de se rendre en famille dans les magasins, ou d'y rester trop longtemps.

Quel est le taux d'infection en Belgique ?

Le taux d'infection correspond au nombre de personnes qu'un individu infecté va contaminer autour de lui. Pour le nouveau coronavirus, ce taux d'infection a été estimé à environ 3 personnes, ce qui explique sa croissance exponentielle. "En Belgique, aujourd'hui, une nouvelle personne infectée contamine environ 0,8 personne, ce qui montre que les mesures fonctionnent", selon Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. "Au plus on se rapproche de zéro, au plus on peut reprendre le contrôle de la situation. Mais pour ça, il faut appliquer les mesures en place et faire attention".

Doit-on s'attendre à un nouveau pic de cas et d'hospitalisations lié au weekend de Pâques?

Si un nouveau pic n'est pas attendu dans les jours qui viennent, tout relâchement dans le respect des mesures de confinement a un impact. C'est ce qu'Emmanuel André a tenu a rappeler : "Ce que nous faisons aujourd'hui a toujours un impact deux semaines après. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons fait il y a deux semaines".

Les personnes hospitalisées actuellement sont-elles celles qui n'ont pas respecté le confinement?

"Nous n'avons pas d'arguments pour dire que ce sont des personnes qui ont moins respecté les règles de confinement", souligne Emmanuel André. Pour lui, "ce sont parfois des personnes pour qui les mesures sont plus difficilement applicables, où la distanciation physique est plus compliquée", comme par exemple des employés de maison de retraite, ou encore des employés de supermarchés. Le virus peut également se propager au sein d'une même famille.

Est-ce que le virus pourrait trouver son origine dans un laboratoire chinois ?

Alors que plusieurs théories circulent sur l'origine du virus, le porte-parole a voulu mettre un terme à ces rumeurs. "Ce virus est très probablement issu de l'environnement naturel", a-t-il affirmé "Quand on modifie un virus en laboratoire, cela laisse des traces", a-t-il ajouté, avant de souligner que dans le cas du coronavirus, il n'y avait aucune indication à ce sujet. D'après Emmanuel André, le virus s'est donc probablement transmis à l'homme de manière accidentelle, soit par le biais d'un autre animal, soit par le biais de la nourriture.