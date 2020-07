Alors qu'un indéniable rebond des contaminations se traduit dans les chiffres qui suivent l'évolution de la pandémie en Belgique, alors que le spectre de la deuxième vague s'agite de plus en plus, la Première ministre Sophie Wilmès a tenu à préciser qu'au cas où la deuxième vague se matérialisait, notre pays et ses structures sont prêts.

"Tout d'abord, la meilleure façon de se préparer à cette deuxième vague est d'essayer de l'éviter", a glissé, en préambule, Sophie Wilmès. "Mais nous y sommes bien préparés, a-t-elle repris, concédant que, "bien sûr, il y a encore du travail à faire."

Concrètement : "la Belgique d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de février. En quelques mois, nous avons: construit une expertise impressionnante dans la gestion des crises sanitaires avec l'aide du monde médical et scientifique; nous avons appris à travailler ensemble d'une manière jusque-là invisible entre les différents États fédéraux; et nous avons découvert nos forces et nos faiblesses et avons travaillé dur pour améliorer ces faiblesses. Nous continuerons de le faire."

Voici les trois outils que la Belgique entend utiliser pour faire face à une éventuelle deuxième vague :