A l'heure où certains hôpitaux belges commencent à saturer, une question est sur les lèvres de tout le personnel, celle du tri des patients en cas de saturation. En effet, si la situation venait à s’aggraver, il pourrait manquer de lits en soins intensifs et des fameux respirateurs. C’est à partir de là qu’il faudra choisir quel patient pourra recevoir le traitement.

"On n’est pas encore au point de choisir qui on va soigner. Mais, en fonction de l’état d’avancée de la maladie, les jeunes ont une chance de survie supérieure par rapport aux plus âgés. Malgré les soins optimaux donnés, les gens âgés ont malheureusement beaucoup plus de chances de ne pas survivre. On est donc amenés à faire ce choix : on ira vers le patient pour lequel on est le plus efficaces" , explique Charles (prénom d'emprunt), médecin hospitalier au CHU Saint-Pierre à Bruxelles et réassigné depuis peu à l'unité Covid-19 de l'hôpital.