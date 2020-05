Selon une enquête menée par WW (le nouveau Weight Watchers) auprès de 2 000 Belges, près de la moitié des Belges ont déjà reçu une remarque de leur entourage à propos de leur poids.

Le 6 mai est marqué par la Journée internationale sans régime, mise sur pied en 1992 par la féministe britannique Mary Evans Young afin de dénoncer l’inefficacité des régimes amaigrissants et les dangers reliés à l’obsession d’une silhouette mince. A l'heure où notre société est imprégnée de préjugés liés au poids, ce qui signifie souvent que les personnes qui ont une taille en plus doivent faire face à des stéréotypes et à des remarques désobligeantes, une étude en dit plus sur la perception des Belges vis-à-vis de leur poids.