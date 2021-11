La Défense s'apprête à retourner sur le terrain pour donner un coup de main précieux au personnel soignant. C'est d'ailleurs déjà le cas à Tournai, Soignies, Anvers et Charleroi.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Défense fournit un appui précieux aux hôpitaux et aux maisons de repos. Entre le transport de patients Covid, le soutien logistique pour la distribution de masques buccaux et la mise à disposition d’infirmières et de médecins de la Composante médicale, l’armée belge a largement contribué à l’aide à la Nation.

Lors de la deuxième vague, l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek avait également été sollicité. Ainsi quand un grand brûlé était pris en charge par un Samu, il n’était plus forcément conduit à l’hôpital pour grands brûlés le plus proche mais à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. L’objectif était de soulager les autres hôpitaux. Et alors que la quatrième vague met actuellement la pression sur les hôpitaux, le personnel de la Défense est sur le pied de guerre pour venir soulager le personnel soignant.

(...)