Reportage dans un nouveau village de testing Covid, entre débrouillardise et manque de bras.

Ils sont de plus en plus nombreux chaque jour à se rendre au nouveau village de testing Covid au pied du Cinquantenaire à Bruxelles. Si les grandes tentes installées sur le territoire d’Etterbeek attirent l’attention de plus d’un passant, seules les personnes asymptomatiques et qui ont pris rendez-vous peuvent venir se faire tester. "On a débuté avec 70 tests par jour et on est à 300. La capacité augmente également car le site commence à être de plus en plus connu", indique Aurélien Smolders, responsable adjoint du site qui a ouvert le jeudi 2 octobre dernier.

Après avoir réalisé son premier shift au Corona village, Vanesse, infirmière de formation, nous livre ses premières impressions. "Le rythme est soutenu, c’est un peu un travail à la chaîne. Le frottis, c’est trois secondes mais il faut désinfecter la chaise entre chaque patient, se changer. C’est sportif. On n’a pas toujours le temps de rassurer tout le monde, surtout avec les enfants. Mais ça reste gratifiant. Les gens sont reconnaissants. Ils disent toujours merci. Ils ont d’ailleurs plus peur du test en soi que du Covid."

