Pendant un mois, la Défense ouvrira des pop-up stores pour y présenter les fonctions disponibles et y réaliser le recrutement.

Face aux nombreux départs à la retraite et au taux d'abandon élevé des jeunes recrues, le recrutement est un des plus grands défis qui se dresse devant la Défense. En 2020, l'armée belge compte recruter 2.035 militaires et 150 civils. D'ailleurs, les chiffres pour cette année sont identiques à ceux annoncés en 2019. En tout, ce sont 1.215 recrutements prévus de soldats, 600 de sous-officiers, 220 d'officiers et 150 de civils. 420 réservistes sont aussi prévus.

La Défense s'attend à voir partir 10.000 nouveaux pensionnés dans les cinq prochaines années et espère ainsi compenser les départs grâce à l'embauche de plus de 2.000 personnes par an. L'effort portera sur le recrutement de techniciens et la promotion de la place de la femme au sein de l'armée.

Face à cette problématique, l'armée va donc, pendant un mois, investir des pop-up stores pour y présenter les fonctions disponibles et y réaliser le recrutement. Les endroits choisis pour cette initiative inédite sont le shopping center de Wijnegem et le centre commercial Médiacité à Liège.

Les femmes comme cible prioritaire

"La Défense est encore fort méconnue des jeunes. Ses tâches, ses missions ainsi que la multitude des possibilités d’emploi et de carrière sont également souvent ignorées du grand public. C’est pourquoi la Défense souhaite s’en rapprocher pour peut-être, susciter intérêt et vocations", explique le service de presse de la Défense.

Cette première action du genre se tiendra donc du 17 février au 14 mars 2020 au shopping center de Wijnegem et au centre commercial Médiacité de Liège. "Et il faut savoir que toutes les composantes sont ciblées dans cette opération".

C’est la première fois que la Défense fera appel au concept des pop-up stores pour recruter. Par cette nouvelle action, elle veut ainsi toucher plus de personnes, "mais surtout plus de jeunes femmes". Pour rappel, actuellement, on compte 8,7% de femmes dans les rangs et la Défense souhaite voir ce pourcentage augmenter.

Ainsi, durant la semaine du congé de carnaval, soit du 24 au 29 février, les différentes composantes (Terre, Air, Marine et Médicale) seront mises en avant, avec des démonstrations, des stands spécifiques, du matériel et du personnel dans les halls centraux des deux centres commerciaux.