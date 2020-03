La Société de Médecine Dentaire a recommandé ce lundi 16 mars à tous les dentistes francophones de reporter immédiatement tous leurs rendez-vous jugés non-urgents.

La spécificité du travail en bouche impliquant la proximité entre praticiens et patients et la présence d’aérosols produits lors des soins dentaires ont poussé l'association dentaire belge francophone à prendre rapidement cette décision. Et pour cause, le dentiste occupe une position particulière, car les appareils dentaires tels que les turbines et les détartreurs à ultrason provoquent des aérosols. Un masque chirurgical ne protège pas suffisamment contre les aérosols.

"Avec le travail en bouche, le praticien est proche de ces fameux aérosols et donc les micro-gouttelettes qui sont porteuses du virus. Les risques sont importants pour le praticien et pour le patient. De plus, il est impératif de rencontrer l’objectif de ralentir drastiquement la progression de l’épidémie. Certains équipements de protection efficaces (comme les masques – utilisés quotidiennement par les dentistes) commencent à manquer. Il est indispensable de les réserver pour les soins dentaires urgents", explique Michel Devriese, le porte parole de la Société de Médecine Dentaire.

Les patients qui ont un rendez-vous sont donc priés de contacter leur dentiste par téléphone. Celui-ci évaluera s’il s’agit d’un soin dentaire qui peut ou non être reporté. Si un traitement doit malgré tout être conduit, le dentiste fournira les informations nécessaires pour sa réalisation en toute sécurité. Les patients présentant des symptômes respiratoires (toux, éternuements, etc. même légers) sont priés de ne pas se présenter au cabinet sans prendre préalablement contact par téléphone.

Des recommandations auprès des dentistes et des patients

Il est donc recommandé que les patients soient encouragés à prendre contact par téléphone s’ils présentent des symptômes respiratoires plutôt de se rendre au cabinet. De plus, les traitements non urgents sont désormais reportés.

Et les dentistes font également face à une pénurie de matériel inquiétante. "Les équipements de protection commencent à manquer, nous attendons des informations de la part du fédéral pour en avoir plus. Mais des cabinets dentaires sont en difficulté vu que nous utilisons un masque par patient, ce qui représente une importante quantité.Le dentiste se pose des questions sur sa sécurité et ses revenus", détaille Michel Devriese.

De plus, pour les patients asymptomatiques, il est donc conseillé de:

- faire un bain de bouche avec la peroxyde d’oxygène à 1% ou de la povidone à 0.2% et/ou l’usage d’une digue dentaire, en combinaison avec une aspiration chirurgicale, permettent de minimiser la production des aérosol infectieux1

- Il est recommandé au dentiste de porter un masque FFP2, des lunettes, un tablier et des gants lors de procédures générant des aérosols.

- Pour les procédures où aucun aérosol n'est libéré, une protection avec un masque chirurgical, des gants et des lunettes est suffisante. Bien entendu, les mesures générales d'hygiène pour la population s'appliquent également au dentiste. Cela signifie, entre autres, que le dentiste reste à la maison s'il présente des symptômes respiratoires (même légers).