Lors du Comité de concertation qui s'était tenu à la fin du mois de novembre, les autorités avaient décidé d'ouvrir la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans dès la fin du mois de décembre. Mais l'apparition du variant Omicron est venu perturber ce calendrier. En effet, Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, a décidé de donner la priorité à la troisième dose pour les 18 ans et plus en Wallonie, afin d'optimiser l'immunité collective.

"L'urgence est celle-là : deux doses ne suffisent pas pour être protégé correctement, donc il faut impérativement aller prendre sa troisième dose avant de démarrer la vaccination des enfants, qui est recommandée mais qui peut attendre un petit peu, vu la résurgence des cas", a confié la ministre à nos confrères de la RTBF.

Dés lors, la vaccination des plus petits commencera finalement dès le 10 janvier pour les enfants présentant des comorbidités. Les parents recevront une invitation à vacciner leur enfant une fois le moment venu. Des ailes spécifiques dans les centres de vaccination seront réservées aux enfants les mercredis après-midi et les samedis. Les centres de Mons et de Liège Féronstrée seront des pilotes et débuteront la vaccination des enfants à partir du 12 janvier.