En route pour la semaine de quatre jours ? Belgique

De quelle proposition parle-t-on ? L’objectif est de permettre aux travailleurs de demander à leur employeur de prester leurs heures sur 4 jours au lieu de 5, pour autant que la nature de la fonction exercée le permette. Si la paternité de la mesure fait débat (PS et MR se l’approprient), le constat est là : la crise sanitaire a favorisé des changements dans l’organisation du travail alors que, dans le même temps, la problématique du burn-out fait des ravages de plus en plus perceptibles parmi les travailleurs.