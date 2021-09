Les opérateurs rappellent régulièrement les règles d’or à respecter dans l’espace public.

Le comportement anarchique de certains usagers ternit l’image des opérateurs, qui rappellent régulièrement les règles de bonne conduite. " Lorsqu’un nouvel usager télécharge l’application, il y a tout un processus d’éducation au cours duquel on rappelle les bonnes règles de conduite. Elles sont ensuite disponibles directement sur l’application. En parallèle, on organise des campagnes de sensibilisation sur des thèmes spécifiques. À Liège, on a fait un focus sur la problématique du stationnement. On rappelle les règles de base comme se parquer dans des emplacements prévus à cet effet, ne pas stationner au milieu du trottoir, laisser du passage, éviter de laisser des trottinettes sur des dalles podotactiles, etc. ", explique le general manager de Dott, Marien Jomier.

(...)