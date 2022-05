La formation pour devenir membre des unités du Special Operations Regiment est sûrement l’une des plus exigeantes de l’armée belge. Le 2e bataillon de commandos de Flawinne est une des trois unités opérationnelles du Special Operations Regiment et compte environ 400 militaires. Il se doit d’être prêt à être engagé en Belgique comme à l’étranger dans des délais très courts, lors d’opérations de réaction rapide et dans des opérations spéciales avec des possibilités de mise en place par sauts en parachute.