La police fédérale défend avec passion sa garde montée suite aux événements de la Boum.

Les images impressionnantes des chevaux chargeant les participants de la Boum 1 au bois de la Cambre au début du mois d’avril ont suscité de fortes réactions parmi la population et relancé le débat sur la place des animaux dans la police et dans l’armée. Une pétition diffusée le lendemain de l’événement et réclamant la suppression de l’utilisation des chevaux et des chiens par les forces de l’ordre a recueilli plus de 33 000 signatures. Malgré un contexte plutôt tendu, la police fédérale continue à défendre avec passion sa garde montée et s’est prêtée au jeu d’une visite du ministre bruxellois du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi).

(...)